Χάος στη Γεωργία: Συγκρούσεις αστυνομίας - διαδηλωτών για το «ρωσικό» νόμο (vids)

Περισσότερες από 60 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν δηλώσει ότι δεν θα συμμορφωθούν με το νομοσχέδιο εάν αυτό υπογραφεί σε νόμο.

Η γεωργιανή αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει χιλιάδες διαδηλωτές στο κέντρο της Τιφλίδας, αφού το κοινοβούλιο έδωσε την αρχική στήριξη του σε ένα σχέδιο νόμου για τους «ξένους πράκτορες», το οποίο, σύμφωνα με τους επικριτές, αποτελεί μια αυταρχική στροφή που θέτει σε κίνδυνο τις ελπίδες της χώρας του Νοτίου Καυκάσου για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο νόμος, που υποστηρίζεται από το κυβερνών κόμμα Γεωργιανό Όνειρο, θα απαιτεί από κάθε οργάνωση που λαμβάνει πάνω από το 20% της χρηματοδότησής της από το εξωτερικό να εγγράφεται ως «ξένος πράκτορας», διαφορετικά θα αντιμετωπίζει σημαντικά πρόστιμα.

Οι επικριτές είπαν ότι θυμίζει νόμο του 2012 στη Ρωσία, ο οποίος έκτοτε χρησιμοποιείται για την καταστολή της διαφωνίας.

Δημοσιογράφοι του Reuters στην Τιφλίδα είδαν διαδηλωτές να διαμαρτύρονται οργισμένοι με την αστυνομία που ήταν οπλισμένη με ασπίδες των ΜΑΤ και στη συνέχεια χρησιμοποίησε δακρυγόνα και κανόνια νερού για να τους διαλύσει. Διαδηλωτές που υπέφεραν από τις συνέπειες των δακρυγόνων έλαβαν περίθαλψη στα σκαλιά έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου.

In Tblisi, Georgia things really get out of hand. Protestors against the foreign agent legislation law passed by the pro-Russian government are breaking into the Georgian parliament.



Georgians do not want to be a Russian puppet state. pic.twitter.com/3DCW91PxYB