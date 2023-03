Μέσι και Sony έδωσαν τα χέρια: Η ζωή του Αργεντινού θα γίνει σειρά κινουμένων σχεδίων

Η «Sony Music Entertainment Premium Content Company» κατέληξε σε συμφωνία με την εταιρεία του Λιονέλ Μέσι «Lionel Messi Management SL».

Λιονέλ Μέσι και Sony ήρθαν σε συμφωνία και η διαδρομή του Αργεντίνου σταρ θα γίνει σειρά κινουμένων σχεδίων. Αυτή η νέα σειρά απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους και θα περιλαμβάνει πρωτότυπη μουσική από καλλιτέχνες και συνθέτες της Sony Music Entertainment.

«Από παιδί μου άρεσαν πάντα οι σειρές κινουμένων σχεδίων και τα παιδιά μου είναι μεγάλοι θαυμαστές των χαρακτήρων κινουμένων σχεδίων. Το να μπορώ να συμμετέχω σε ένα τέτοιο έργο με κάνει χαρούμενο, γιατί κάνει ένα από τα όνειρά μου πραγματικότητα. Θέλω να ευχαριστήσω τη Sony Music που εντάχθηκε σε αυτό το έργο και ελπίζουμε να αρέσει σε όλους το αποτέλεσμα, ειδικά στα κορίτσια και τα αγόρια», είπε ο Λιονέλ Μέσι στην παρουσίαση της συμφωνίας.

Lionel Messi has teamed up with Sony for a new animated series inspired by his childhood.



The series will depict Messi as a child as he confronts obstacles while traveling throughout a videogame. It is aimed for children and young adolescent audiences.



