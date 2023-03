Υπάλληλος του Twitter απολύθηκε και δεν ήξερε τον λόγο: Ρώτησε τον Έλον Μασκ και εκείνος απάντησε

Ένας υπάλληλος του Twitter απολύθηκε και δεν ήξερε τον λόγο. Είχαν «παγώσει» οι λογαριασμοί του στο Twitter, δεν ήξερε αν παρέμενε εργαζόμενος.

Εργαζόμενος του Twitter απευθύνθηκε στον Έλον Μασκ, μέσω της πλατφόρμας, προκειμένου να μάθει αν έχει απολυθεί από την εταιρεία, καθώς αδυνατούσε να διαπιστώσει τι ακριβώς συνέβαινε.

«Ο επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει αν είμαι εργαζόμενος ή όχι», έγραψε μεταξύ άλλων ο Χάλι Τόρλεϊφσον στο Twitter, απευθυνόμενος στον Έλον Μασκ. «Τι δουλειά κάνεις;», τον ρώτησε ο δισεκατομμυριούχος.

Ο Τόρλεϊφσον δήλωσε στο BBC πως προχώρησε σε αυτή την κίνηση εννέα ημέρες αφότου «πάγωσαν» οι λογαριασμοί στο Twitter και εκείνος δεν γνώριζε εάν έχει απολυθεί ή όχι. Τελικά, μετά τον «διάλογο» με τον Μασκ μέσω του Twitter, ο Τόρλεϊφσον λέει ότι έλαβε ένα email που επιβεβαίωνε την απόλυσή του.

«Άνοιξα τον υπολογιστή μου την Κυριακή πριν από εννέα ημέρες και είδα ότι η οθόνη ήταν γκρι και κλειδωμένη, κάτι που έδειχνε ότι με είχαν κλειδώσει εκτός των λογαριασμών μου στο Twitter», δήλωσε ο 45χρονος, επικεφαλής σχεδιασμού προϊόντων.

«Αφού πέρασαν λίγες ημέρες, άρχισα να επικοινωνώ με κάποιους, ανάμεσά τους ο Έλον και ο επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού, ρωτώντας για τη κατάστασή μου. Ο επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού μου έστειλε δύο email και δεν ήταν σε θέση να απαντήσει εάν είμαι ακόμη εργαζόμενος του Twitter», εξήγησε.

Έτσι, αποφάσισε να απευθυνθεί απευθείας στον εργοδότη του, τον Έλον Μασκ, μέσω της πλατφόρμας.

Dear @elonmusk 👋



9 days ago the access to my work computer was cut, along with about 200 other Twitter employees.



However your head of HR is not able to confirm if I am an employee or not. You've not answered my emails.



Maybe if enough people retweet you'll answer me here?