Άλλος ένας «κουβάς» για τη συλλογή του Drake: Στοιχημάτισε 400.000 στη νίκη του Τζέικ Πολ

Τον Jake Paul χτύπησε η «κατάρα» του Drake αυτή τη φορά.

Αν χρειάζεστε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για τους κινδύνους του τζόγου, ο Drake μπορεί να είναι το κατάλληλο. Ο ράπερ έπαιξε ένα τεράστιο στοίχημα κατά τη διάρκεια του αγώνα πυγμαχίας Jake Paul εναντίον Tommy Fury και κατέληξε με μια τεράστια απώλεια. Ταυτόχρονα, αυτό το στοίχημα μπορεί να έκανε τον Paul να γίνει το επόμενο θύμα της «κατάρας του Drake».

Drake could potentially win $1.4 MILLION if Jake Paul knocks out Tommy Fury 😳 pic.twitter.com/Dm8cdNJCyN