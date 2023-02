Τραγωδία στην Ιταλία: Τουλάχιστον 60 οι νεκροί από ναυάγιο μεταναστών

Αυξάνεται διαρκώς ο απολογισμός των θυμάτων μετά το τραγικό ναυάγιο στην Καλαβρία, με τα τελευταία στοιχεία να κάνουν λόγο για 60 νεκρούς. Δεκάδες οι διασωθέντες.

Εξήντα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι δεκάδες κατάφεραν να επιζήσουν όταν σκάφος που μετέφερε μετανάστες προσέκρουσε σε βράχια κοντά στις ακτές της νότιας Ιταλίας νωρίς το πρωί της Κυριακής (26/2).

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, όμως, ο αριθμός των νεκρών μπορεί να ξεπεράσει τους εκατό. Tο ναυάγιο έλαβε χώρα κοντά στο Στεκάτο ντι Κάτρο, ένα παραθαλάσσιο θέρετρο στην ανατολική ακτή της Καλαβρίας, της περιοχής που αποτελεί την άκρη της «μπότας» της Ιταλίας.

At least 58 migrants, including children, now known to have died in shipwreck just off coast of southern Italy https://t.co/UMpgDhZz9L