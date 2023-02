Λύθηκε το μυστήριο με τη σιδερένια μπάλα που ξεβράστηκε σε παραλία στην Ιαπωνία (vid)

Μετά από έρευνα, ελέγχους και μια ολόκληρη επιχείρηση που στήθηκε στο Χαμαμάτσου της Ιαπωνίας, κατάφεραν να λύσουν το μυστήριο με τη σιδερένια μπάλα. Και η απάντηση είναι απογοητευτική.

Ούτε κατασκοπευτικό, ούτε αντικείμενο άγνωστης προέλευσης. Η σιδερένια μπάλα που ξεβράστηκε σε παραλία της Ιαπωνίας, δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μια απλή σημαδούρα.

Τόσο η εμφάνιση όσο και το μέγεθός της σήμαναν συναγερμό στις ιαπωνικές αρχές. Αξιωματοίχοι απέκλεισαν το σημείο και με κράνη και ειδικές στολές, έσπευσαν να εξετάσουν το αντικείμενο.

A mysterious metal ball spotted on a beach in Hamamatsu City this week prompted local police to scramble the bomb squad. A careful examination revealed it is not a threat -- but shed no light on what it actually is. pic.twitter.com/ytClWsP0bw