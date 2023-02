Πολλαπλά «εγκεφαλικά» έπαθε ο IShowSpeed στη προσπάθεια του να πει το όνομα του Σβάινσταϊγκερ: H απάντηση του παίκτη (vid)

Ο αγαπημένος Youtuber έγινε viral ακόμη μια φορά. Αυτή τη φορά πρόφαση αποτέλεσε ο πρώην θρύλος του γερμανικού ποδοσφαίρου Μπάστιαν Σβάινσταϊγκερ.

Ο πρώην θρύλος του γερμανικού ποδοσφαίρου Μπάστιαν Σβάινσταϊγκερ τράβηξε τα βλέμματα του Twitter, μετά την αντίδρασή του σε ένα κλιπ του YouTuber IShowSpeed που προσπαθεί να πει το όνομά του. Ο streamer είχε ήδη τη φήμη ότι προφέρει λάθος τα ονόματα των ποδοσφαιριστών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού του στο FIFA.

Ο 18χρονος από το Οχάιο είχε μια μετεωρική άνοδο τον τελευταίο χρόνο, προσελκύοντας δεκάδες χιλιάδες τακτικούς θεατές. Το κλιπ τον δείχνει να προσπαθεί επανειλημμένα να πει το όνομα του Γερμανού και να αποτυγχάνει. Η ανικανότητα του IShowSpeed να προφέρει το όνομά του έγινε δεκτή από τον Σβάινσταϊγκερ, ο οποίος το βρήκε ξεκαρδιστικό.

That's too funny 😂 But I know supporters of @ManUtd & @ChicagoFire had their fair share of problems with it as well. #Speed pic.twitter.com/kbFW6JjCNd