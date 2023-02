Τραγουδιστής με σύνδρομο Τουρέτ έπαθε κρίση στη σκηνή: Το κοινό ολοκλήρωσε το κομμάτι (vid)

Ο Lewis Capaldi έπαθε κρίση πάνω στη σκηνή λόγω συνδρόμου Τουρέτ και οι θαυμαστές ολοκλήρωσαν το τραγούδι του.

Στη Φρανκφούρτη για συναυλία βρέθηκε πριν από μερικές μέρες ο Lewis Capaldi. Κατά την διάρκεια της συναυλίας, ο τραγουδιστής έπαθε κρίση καθώς έχει διαγνωστεί με σύνδρομο Τουρέτ.

Οι θαυμαστές του πάντως, δεν τον άφησαν μόνο στηρίζοντάς τον, μέσα σε κλίμα συγκίνησης. Τραγουδούσαν μαζί του το «Someone You Loved» και συνέχισαν να ερμηνεύουν μέχρι ο αγαπημένος τους καλλιτέχνης να συνέλθει και να μπορέσει να επιστρέψει. Ένα απόσπασμα της εμφάνισης αυτής της εβδομάδας προβλήθηκε σχεδόν 32 εκατομμύρια φορές στο TikTok, με τους θαυμαστές να επαινούν τον τραγουδιστή γιατί συνεχίζει τις εμφανίσεις του, απερίσπαστος.

«Αισθάνομαι μεγάλη παρηγοριά γνωρίζοντας ότι θα μπορούσα να γίνω μια τραγουδίστρια μια μέρα, ανεξάρτητα από το Τουρέτ μου» έγραψε μία χρήστης, ενώ άλλοι εξέφραζαν την αγάπη και τη στήριξή τους στον Καπάλντι. Πέρυσι, ο Καπάλντι είχε μιλήσει για τη διάγνωσή του με το σύνδρομο, το οποίο περιλαμβάνει ακούσιες επαναλαμβανόμενες κινήσεις, γνωστά και ως τικ.

Lewis Capaldi says that before he was diagnosed with Tourette's syndrome, he feared he was dying.



“I got told like 7 months ago or something like that, really recently.”

