Μαθητής πλάκωσε στο ξύλο την καθηγήτριά του επειδή του πήρε το ηλεκτρονικό παιχνίδι (vid)

Σοκάρουν οι εικόνες σε σχολείο των ΗΠΑ με τον άγριο ξυλοδαρμό καθηγήτριας από τον μαθητή της.

Αδιανόητες εικόνες έρχονται από τις ΗΠΑ και συγκεκριμένα από σχολείο στην Φλόριντα, όπου ένας μαθητής πλάκωσε στο ξύλο την καθηγήτριά του, αφήνοντάς την αναίσθητη. Ο λόγος; Επειδή του πήρε το ηλεκτρονικό παιχνίδι.

Ο 17χρονος μαθητής έγινε έξαλλος όταν η αναπληρώτρια καθηγήτρια του πήρε το Nintendo Switch, που είχε μαζί του στο σχολείο ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Αρχικά την έριξε με δύναμη στο έδαφος και στη συνέχεια άρχισε να την χτυπάει με μπουνιές και κλωτσιές. Καθηγητές του σχολείου και μαθητές που ήταν στο σημείο έπιασαν τον μαθητή, πριν κάνει μεγαλύτερο κακό στην καθηγήτρια, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο μαθητής συνελήφθη από την αστυνομία.

Graphic video.



The Flagler County Sheriff’s Office (in Florida) arrested a 17-year-old 6’6”, 270-pound student who was recorded severely beating a Matanzas High School aide on Feb. 21 after she confiscated his Nintendo Switch. He’s been charged with felony aggravated battery. pic.twitter.com/EuVpLvQcxb