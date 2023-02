Πιλότος αποκαλύπτει τη μυστική σκάλα στα αεροσκάφη που οδηγεί στις καμπίνες του πληρώματος (vid)

Ένας πιλότος αποκάλυψε πρόσφατα στο Twitter τους «κρυφούς» χώρους του αεροπλάνου.

Ένας πιλότος αποκάλυψε τη μυστική σκάλα σε ένα αεροσκάφος Boeing που οδηγεί σε κρεβάτια για να ξεκουράζεται το πλήρωμα καμπίνας κατά τη διάρκεια της βάρδιας του.

Ο Steve Giordano, από το Νιου Τζέρσεϊ, ανέβηκε στη σελίδα του στο Twitter @JTTsteve για να παρουσιάσει την κρυφή σκάλα που οδηγεί στην κρεβατοκάμαρα.

Στο κλιπ, το οποίο συγκέντρωσε πάνω από 71.000 προβολές, ο πιλότος είπε: "Εδώ είναι ο χώρος ανάπαυσης του πληρώματος στο dreamliner εδώ.

Crew rest area on the B787-9 for your viewing pleasure… #AvGeek pic.twitter.com/vSsFSo5w2w