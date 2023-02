Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στην Κρήτη

Tο επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 44 χιλιόμετρα βόρεια του Ηρακλείου, ενώ το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

Σεισμός 4,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 19.32, 44 χιλιόμετρα βόρεια, βορειανατολικά στο θαλάσσιο χώρο του Ηρακλείου της Κρήτης.

Το εστιακό βάθος ήταν στα 10 χλμ.

