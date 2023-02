Το Instagram αντιγράφει το Telegram και ενσωματώνει τα broadcast channels (vid)

Η Meta κινήθηκε στα βήματα της έτερης πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

Η Meta ανακοίνωσε πως ξεκινάει τη λειτουργία των broadcast channels στο Instagram, ένα χαρακτηριστικό που θυμίζει τη λειτουργία του Telegram.

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ ανακοίνωσε τα νέα και αποκάλυψε το πως θα μπορούν οι δημιουργοί να επικοινωνούν με τους fans τους με έναν εναλλακτικό τρόπο.

Σε αυτή τη νέα μορφή επικοινωνίας, οι ιδιοκτήτες των καναλιών μπορούν να προωθούν κάποιο μήνυμα και στη συνέχεια το κοινό να αντιδράει απλά με κάποια emojis.

Οι ακόλουθοι δεν μπορούν να σχολιάσουν στις αναρτήσεις, όπως ακριβώς γίνεται και σε άλλες πλατφόρμες παρόμοιας λογικής. Για παράδειγμα, το κανάλι του ιδρυτή της Meta θα ονομάζεται Meta Channel και εκεί θα ανεβαίνουν όλες οι ανακοινώσεις που αφορούν την εταιρεία και τις υπηρεσίες της.

Today Mark Zuckerberg announced broadcast channels on @instagram!



Creators can use broadcast channels to share their latest updates with followers using text photos videos voice notes polls and more.https://t.co/jWX7WoGBDi pic.twitter.com/E6DIlcHUPX