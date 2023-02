To νέο mixed reality headset της Apple θα αποκαλυφθεί το καλοκαίρι στο WWDC

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του Bloomberg.

To Bloomberg και ο δημοσιογράφος Mark Gurman αποκαλύπτουν σε νέο ρεπορτάζ πως το ετήσιο συνέδριο προγραμματιστών της Apple (WWDC) θα έχει φέτος μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς εκεί θα δούμε για πρώτη φορά το νέο mixed reality headset που ετοιμάζει η Apple.

Αυτή είναι άλλη μια καθυστέρηση στην αποκάλυψη του νέου προϊόντος, καθώς αναμενόταν να έχουμε τις σχετικές ανακοινώσεις κάποια στιγμή μέσα στον Απρίλιο.

Όπως φαίνεται όμως, κάποιες αλλαγές και προβλήματα που φημολογούνται πως εντοπίστηκαν τις τελευταίες εβδομάδες, πήγαν τα πράγματα πιο πίσω. Η κυκλοφορία του headset υπολογίζεται κάποια στιγμή μέχρι τα τέλη του 2023.

Προς το παρόν δεν γνωρίζουμε ημερομηνία για το φετινό συνέδριο, αλλά η λογική λέει ότι θα το περιμένουμε και πάλι κάπου στις αρχές Ιουνίου.

Το νέο mixed reality headset αναμένεται να έχει την ονομασία Reality Pro και θα είναι ιδιαίτερα ισχυρό με σημαντικές λειτουργίες και εμπλουτισμένες επιλογές για επικοινωνία μέσω των εφαρμογών της Apple, όπως το FaceTime.

H τιμή του εκτιμάται πως θα φτάνει τα 3000 δολάρια.

