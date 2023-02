Η τρομακτική στιγμή που τρία γιγαντιαία φίδια πέφτουν από την οροφή σπιτιού (vid)

Καθώς οι κάτοικοι του σπιτιού ούρλιαζαν έντρομοι, τα φίδια φαίνονται να κρέμονται από τον τοίχο, με τα σώματά τους τυλιγμένα το ένα γύρω από το άλλο.

Πλάνα που κόβουν την ανάσα κατέγραψαν τη στιγμή που τρία γιγάντια φίδια έπεσαν από τη στέγη μιας οικογένειας στη Μαλαισία. Σύμφωνα με το News.com.au, η οικογένεια είχε καλέσει ένα συνεργείο έκτακτης ανάγκης στο σπίτι τους αφού άκουσε περίεργους θορύβους τη νύχτα.

Το τρομακτικό βίντεο της διάσωσης μοιράστηκε αρχικά στο TikTok από τον @baju_skoda και στο Twitter από τον @BornAKang. Το βίντεο είχε τη λεζάντα «Σε αυτό το σημείο πρέπει να κάψεις το σπίτι».

At that point you gotta burn the house pic.twitter.com/BGzbQ06kPv