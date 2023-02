Μια άκρως αυγο-τραγική κλοπή: Άνδρας έκλεψε 200.000 σοκολατένια αυγά

Ένας άνδρας κατηγορείται για κλοπή 200.000 σοκολατένιων αυγών, μετά την κλοπή ενός φορτηγού που περιείχε τα εδέσματα.

Μια μοναδική κλοπή πραγματοποιήθηκε στην Αγγλία και πιο συγκεκριμένα στο Μπέρμιγχαμ, καθώς άνδρας κατηγορείται πως έκλεψε ένα φορτηγό που περιείχε 200.000 σοκολατένια αυγά.

Ο Joby Pool, 32 ετών, συνελήφθη καθώς εμπλέκεται στο περιστατικό που έγινε στις 11 Φεβρουαρίου, το οποίο αφορούσε γλυκίσματα αξίας περίπου 46.000€, ανακοίνωσε η αστυνομία της West Mercia. Σε μια σειρά από tweets, η αστυνομία ανέφερε ότι η κλοπή εκτυλίχθηκε στο Stafford Park στο Telford του Shropshire.

UPDATE | West Mercia Police has helped save Easter for Crème Egg fans after almost 200,000 of the chocolate treats were stolen from a unit in Stafford Park in Telford.



1/3 pic.twitter.com/N2vr2iUbMo — West Mercia Police (@WMerciaPolice) February 13, 2023

The eggs-travagent theft took place on Saturday 11 February with the chocolate collection box thought to be worth around £40,000. Along with the crème eggs a number of other chocolate varieties were also stolen. 🍫



2/3 February 13, 2023

Shortly after the theft a vehicle, presumably purporting to be the Easter bunny, was stopped northbound on the M42 and a 32 year old man was arrested on suspicion of theft.



3/3 — West Mercia Police (@WMerciaPolice) February 13, 2023

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία πρόσθεσε: «Λίγο μετά την κλοπή, ένα όχημα, που πιθανώς υποτίθεται ότι ήταν το πασχαλινό λαγουδάκι, σταμάτησε προς τα βόρεια στον M42 και ένας άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για κλοπή».

Ο 32χρονος Pool αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για κλοπή και άλλη μία για εγκληματική ζημία, αφού φέρεται να έσπασε και μια κλειδαριά αλυσίδας. Αναμένεται να εμφανιστεί σήμερα (14/02) στο δικαστήριο του Kidderminster Magistrates' Court.

Ο σταθμός Market Drayton της Υπηρεσίας Πυροσβεστικής και Διάσωσης του Shropshire απάντησε στην είδηση ότι η λεία είχε ανακτηθεί, λέγοντας στην αστυνομία πως έκανε εξαιρετική δουλειά.