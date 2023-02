Razorlight στο Gazzetta: «Δεν περιμέναμε ότι θα ξαναπαίξουμε ποτέ μαζί όταν διαλυθήκαμε»

Μία από τις πιο πετυχημένες μπάντες της Μεγάλης Βρετανίας τον 21ο αιώνα έρχεται επιτέλους στην Ελλάδα!

To Jameson Irish Whiskey και τα JAMESON CONNECTS music sessions επιστρέφουν και υπερήφανα παρουσιάζουν τους Razorlight στην πρώτη τους συναυλία στη χώρα μας, το

Σάββατο 25 Μαρτίου στο Παλιό Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι.

Οι Razorlight, η μπάντα του Johnny Borrell και μια από τις πιο επιτυχημένες μπάντες της Μεγάλης Βρετανίας για τον 21ο αιώνα, έρχεται επιτέλους στην χώρα μας!

Ο Johnny Borrell σίγουρα έχει την ικανότητα να γράφει έξοχα τραγούδια που γίνονται και μεγάλα hits. Πολλοί θα ήθελαν να έχουν γράψει τα “Wire to Wire”, “America”, “Golden

Touch”, “In The Morning”, “Somewhere Else”, “Stumble and Fall”, τραγούδια που έχουν χαραχθεί στη μνήμη μιας ολόκληρης γενιάς.



Χάρη σε τραγούδια - “ύμνους” όπως τα παραπάνω, οι Razorlight έχουν διανύσει μια εξαιρετική πορεία στα charts της Μεγάλης Βρετανίας. Ο πρώτος δίσκος τους “Up All Night”

έγινε 4 (!) φορές πλατινένιος. Ακολούθησε το ομώνυμο “Razorlight” που έγινε 5 (!) φορές πλατινένιο! Το δε τρίτο album του συγκροτήματος, “Slipway Fires”, είχε μέσα ίσως τη μεγαλύτερη επιτυχία τους, το “Wire To Wire”!

Κέρδισαν υποψηφιότητες για 2 Brit Awards και 2 NME Awards, ενώ το 2018 το συγκρότημα επέστρεψε στη δισκογραφία με το “Olympus Sleeping” και τις ζωντανές εμφανίσεις.

Το Gazzetta μίλησε με τον frontman Johnny Borrell μιλώντας για το νέο δίσκο, τη συναυλία τους στην Αθήνα αλλά και τα... ρεμπέτικα:

Πως αισθάνεσαι που επιστρέφετε στις συναυλίες αλλά και στη δημιουργία μετά το πολυετές διάλειμμα της μπάντας;

Είμαι ενθουσιασμένος. Η συναυλία στην Αθήνα θα είναι από τις πρώτες μας για το έτος αυτό μετά από μερικά φεστιβάλ το καλοκαίρι και ανυπομονούμε. Κάνουμε πρόβες, βρισκόμαστε ξανά όλοι μαζί και περιμένουμε με αγωνία και ενδιαφέρον να συναντηθούμε με το κοινό.

Όταν διαλύθηκαν -προσωρινά- οι Razorlight, περίμενες ότι θα επιστρέφατε τόσο δυναμικά;

Όχι, δεν περίμενα σε καμία περίπτωση ότι θα ξαναπαίξουμε μαζί. Παρόλα αυτά, είχαμε τα δικά μας πρότζεκτ όλο αυτό το διάστημα και μέναμε ενεργοί όπως εγώ για παράδειγμα με τους Jealous Nostril. Πλέον, δημιουργούμε ξανά, έχουμε ήδη δύο νέα έτοιμα τραγούδια που θα παίξουμε και στην Αθήνα .

Ποιες είναι οι επιρροές σου για να γράψεις ένα τραγούδι;

Στα 13 μου έγραψα το πρώτο μου τραγούδι και θυμάμαι πως το έκανα... κατά λάθος. Πήγα στο δρόμο, έβρισκα περαστικούς και τους το έλεγα. Είναι λοιπόν κάτι που κάνω σε όλη μου τη ζωή, είναι για μένα ένας τρόπος να επικοινωνώ. Με τα τραγούδια, λέω την αλήθεια μου. Είναι για μένα σαν να αναπνέω.

Τι έχει αλλάξει στη μουσική βιομηχανία όσο καιρό δεν παίζατε με τους Razorlight;

Θα έλεγα πως τα 2010's ήταν μία τραγική δεκαετία για τη μουσική. Λένε πως τα 80's δεν ήταν πολύ δημιουργικά αλλά οι δεκαετίες που πέρασαν ήταν κακές. Ακούω μουσικές δημιουργίες και λέω «γιατί;». Η εμπορική εκμετάλλευση της μουσικής συνέβαινε πάντα αλλά όχι όπως τώρα που είναι υπερβολικά cheesy.

Πως φαντάζεστε τη συναυλία σας στην Αθήνα;

Δεν έχω ιδέα και αυτό είναι το καλύτερο κομμάτι! Σήμερα στις περισσότερες συναυλίες θα ακούσεις backtracks. Λείπει ο αυτοσχεδιασμός. Αυτό είναι άλλωστε το rock & roll, να μην ξέρεις τι να περιμένεις ούτε από το κοινό ούτε από τον καλλιτέχνη.

Πες μου μερικές καλλιτέχνες που ακούς αυτό το διάστημα

Ακούω Jonathan Richman, Sviatoslav Richter και μουσική από ταινίες του Charlie Chaplin.

Τι γνωρίζεις για την ελληνική μουσική; Έχεις έρθει στην Ελλάδα;

Δυστυχώς έχω μείνει στην Αθήνα μόνο για ένα βράδυ. Παρόλα αυτά, είχα μία σχέση με Ελληνίδα που προσπάθησε να με μυήσει στην ελληνική μουσική. Θυμάμαι χαρακτηριστικά που μου έβαζε να ακούσω ρεμπέτικα και ήταν κάτι που μου άρεσε πολύ.