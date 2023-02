Συγκλονιστικές εικόνες: Βρέφος που διασώθηκε από τα συντρίμμια 128 ώρες μετά τον σεισμό στη Τουρκία χαμογελά στον φακό (vid)

Ένα συγκινητικό βίντεο από τη γείτονα χώρα κάνει το γύρω του διαδικτύου και δείχνει ένα βρέφος να χαμογελάει στο φακό αφού απεγκλωβίστηκε από τα χαλάσματα μετά από 128 ώρες.

Απίστευτες και συγκινητικές ιστορίες έρχονται κάθε μέρα στο φως της δημοσιότητας από τη Τουρκία. Μάλιστα, το Σάββατο(12/02) περίπου 128 ώρες μετά τους δύο σεισμούς ένα βρέφος δύο μηνών ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια στο Χατάι, με το πλήθος να ξεσπά σε επευφημίες και χειροκροτήματα.

Miracle!!!

Tell us how you waited patiently for 128 hours and let us learn how to hold on tightly to life🤍



