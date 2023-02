Ο σταρ της πάλης John Cena εμφανίστηκε με φούστα και τακούνια

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν οι εικόνες με τον πρώην παλαιστή να φοράει καλσόν, φούστα και τακούνια.

Εντύπωση έχει προκαλέσει στους χρήστες του διαδικτύου η τελευταία εμφάνιση του John Cena, καθώς εμφανίστηκε με φούστα και τακούνια.

Αρκετοί ήταν αυτοί που παραξενεύτηκαν, αλλά αμέσως για ακόμη μια φορά το ίντερνετ έδωσε την απάντηση. Ο πρώην πρωταθλητής της πάλης, τα τελευταία χρόνια, έχει αποφασίσει να απομακρυνθεί από την ενεργό δράση και να επικεντρωθεί στην υποκριτική.

Μόλις χθες (10/02) ανακοινώθηκε το trailer για το «Fast X», όπου και συμμετέχει. Ο Cena αυτήν την εποχή γυρίζει μία κωμωδία υπό τον τίτλο «Ricky Stanicky» στην Αυστραλία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Ricky Stanicky είναι ένας φανταστικός χαρακτήρας που έχει επινοήσει μια ομάδα παντρεμένων φίλων για να του επιρρίπτουν την ευθύνη για την κακή συμπεριφορά τους όταν δικαιολογούνται στις γυναίκες τους.

Το πρακτορείο TMZ κατάφερε να απαθανατίσει τις μοναδικές αυτές εικόνες και χωρίς δεύτερη σκέψη της δημοσίευσε στο διαδίκτυο. Αμέσως οι εικόνες διαχύθηκαν σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα να γίνει νούμερο ένα trend.



Beyond excited to help bring these characters to life (both on and off screen) with an incredible cast, our director and producers and partners at @AmazonStudios @primevideo. #RickyStanicky is a best friend to all — can’t wait for you to meet him! https://t.co/DtLAsiwWQa