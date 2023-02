Δέστε τις ζώνες σας: Κυκλοφόρησε το πρώτο επίσημο trailer για το «Fast X» (vid)

Το πρώτο επίσημο trailer για το «Fast X» κυκλοφόρησε και είναι γεμάτο δράση.

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε το πρώτο επίσημο trailer για το «Fast X» που αποτελεί την τελευταία ταινία του αγαπημένου franchise. Σήμερα (10/02) δημοσιεύτηκε το γεμάτο δράση trailer, δίνοντας ένα τέλος στην ανυπομονησία εκατομμυρίων θαυμαστών ανά το κόσμο.

Το trailer ξεκινά με την εισαγωγή ενός νέου μέλους της οικογένειας Toretto. Η Rita Moreno εντάσσεται στη σειρά Fast σε αυτή την ταινία ως γιαγιά του Dom και οι πρώτες σκηνές την δείχνουν να κάνει μια πρόποση σε ένα από τα εμβληματικά οικογενειακά δείπνα.

Δεν θα πρέπει να αποτελεί έκπληξη για τους οπαδούς της ταινίας, ότι το Fast X επικεντρώνεται περισσότερο από ποτέ στην οικογένεια του Dom. Πολλές σκηνές στο τρέιλερ δείχνουν τον Dom με τον έρωτα της ζωής του Letty (Michelle Rodriguez) και τον γιο του Brian (Leo Abelo Perry), να μιλάει για το ότι είναι πατέρας και να ανησυχεί για την ασφάλεια της οικογένειάς του.

«Ο Dom ήταν πάντα ένας μοναχικός λύκος. Ζούσε, όπως έλεγε, τη ζωή του ένα τέταρτο του μιλίου κάθε φορά», λέει ο Leterrier. «Ποτέ δεν σκέφτηκε ότι θα είχε ευθύνες, μια οικογένεια. Το διακύβευμα είναι πραγματικό τώρα. Δεν είσαι υπεύθυνος μόνο για τον εαυτό σου και τη γυναίκα σου, είσαι υπεύθυνος για ένα ανθρώπινο ον, μια αθώα ζωή που έφερες στον κόσμο, οπότε ο Dom έχει όλες αυτές τις ευθύνες», αναφέρει ο σκηνοθέτης της ταινίας.

Το τρέιλερ περιλαμβάνει μια συζήτηση μεταξύ του Dom και της Letty κατά την οποία της εκμυστηρεύεται ότι ανησυχεί ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του γιου του. «Όπως κάθε γιος θαυμάζει τον πατέρα του ως το σπουδαιότερο άτομο στον κόσμο και ως γίγαντα, έτσι και ο Dom είναι στην πραγματικότητα αυτός ο γίγαντας και το σπουδαιότερο άτομο και ο σπουδαιότερος οδηγός στον κόσμο», λέει ο Leterrier.

Αλλά όπως ο Dom εστιάζει περισσότερο στην οικογένειά του, έτσι και οι εχθροί του Dom. Το τρέιλερ εισάγει τον νέο κακό Dante του Jason Momoa, ο οποίος είναι υπερβολικά προσηλωμένος στο να κάνει τον Dom να υποφέρει χάνοντας τους ανθρώπους που αγαπάει περισσότερο. «Είναι τόσο διαφορετικός από οποιονδήποτε κακό που έχετε δει ποτέ σε οποιοδήποτε franchise», λέει γελώντας ο Leterrier.

Ο Leterrier περιγράφει τον Dante ως «καθαρό κακό» και «παθιασμένο με τον Dom» σε σημείο που να γνωρίζει απολύτως τα πάντα γι' αυτόν. «Έχει μελετήσει τον Dom για χρόνια και στην πραγματικότητα σφυρηλατεί τον εαυτό του ως τον αντι-Dom», προσθέτει.

Όλα αυτά πηγάζουν από τη δική του τραγική ιστορία καταγωγής του Dante, η οποία, φυσικά, οδηγεί πίσω στον Dom. «Υπάρχουν ισχυροί δεσμοί μεταξύ των δύο τους και αυτό για μένα είναι που κάνει έναν καταπληκτικό κακό, επειδή καταλαβαίνεις γιατί έγινε έτσι και γιατί κυνηγά τον πρωταγωνιστή».

Τώρα, σχετικά με τις σκηνές του Fast Five. Το trailer του Fast X προσφέρει μια μεγάλη δόση νοσταλγίας για την αναμφισβήτητα καλύτερη ταινία Fast & Furious. Υπάρχουν αρκετές στιγμές από την κορυφαία ληστεία θησαυροφυλακίου του Fast Five που έχουν μπει στο τρέιλερ του Fast X, μόνο που τώρα έχει προστεθεί και ο Dante. Ο Leterrier αποκαλύπτει ότι το Fast X επαναφέρει το Fast Five σε μεγάλο βαθμό για να «εξερευνήσει θεματικά το τίμημα της δικαιοσύνης».

Περιμένετε να δείτε πολλές περισσότερες σκηνές flashback από το Fast Five στο Fast X, αν και από μια πολύ διαφορετική οπτική γωνία, επειδή αποδεικνύεται ότι ο Reyes ήταν ο πατέρας του Dante.

Το να συνδέσει τον κακό του Fast X, τον Dante, με μια από τις καλύτερες στιγμές του franchise ενθουσίασε τον Leterrier για να φέρει το Fast & Furious στο απόλυτο τέλος του. «Η κληρονομιά του Dom είναι επίσης η αγρυπνία που δημιούργησε σε όλες αυτές τις περιπέτειες και στο να αγωνίζεται για το σωστό σκοπό».

Η πρεμιέρα της ταινίας είναι προγραμματισμένη για τις 19 Μαΐου.