Η υπηρεσία μέσων μαζικής μεταφοράς του Σαν Φρανσίσκο χρησιμοποιεί ακόμη δισκέτες! (vid)

Απίστευτη παραδοχή από τον επικεφαλής της σε τηλεοπτικό σταθμό.

Μπορεί να βρισκόμαστε στο 2023 και το ψηφιακό περιεχόμενο να είναι περισσότερο από ποτέ, αλλά οι δημόσιες υπηρεσίες μεταφοράς του Σαν Φρανσίσκο φαίνεται πως έχουν μείνει ακόμη… αιώνες πίσω!

Όπως παραδέχτηκε ο επικεφαλής της Δημοτικής Υπηρεσίας Μεταφορών της πόλης, Τζέφρι Τάμπλιν, το σύστημα ελέγχου των τρένων στο μετρό της Market Street τροφοδοτείται με δεδομένα μέσω δισκετών 5.25 ιντσών!

Οι συγκεκριμένες δισκέτες εμφανίστηκαν για πρώτη φορά το 1976 και αντικαταστάθηκαν κάπου στα μέσα των 80s από τις μικρότερες δισκέτες των 3.5 ιντσών.

Η χρήση παλαιών υπολογιστών και συστημάτων είναι ένας από τους πιο συνήθεις λόγους για δυσλειτουργίες σε σύγχρονα συστήματα και δίκτυα και φαίνεται πως σε κάτι τέτοιο οφείλεται και η πρόσφατη κατάρρευση που είδαμε στην αεροπορική εταιρεία Southwest Airlines στα τέλη του 2022.

Stuck in the 90's? So is the Market Street Subway system in #SanFrancisco! It still runs on 5 1/4 inch floppy disks. @jeffreytumlin, the @SFMTA_Muni Director, says the city is ripe for a #transit fiasco like we just experienced with @SouthwestAir. #OutdatedTechnology #safety pic.twitter.com/EQua3mSSVl