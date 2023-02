Η Τουρκία μετακινήθηκε κατά τρία μέτρα μετά τον καταστροφικό σεισμό (vid)

Ο καταστροφικός σεισμός που έχει προκαλέσει το θάνατο χιλιάδων ανθρώπων στην Τουρκία και τη Συρία έχει οδηγήσει τη γη να μετακινηθεί κατά τρία μέτρα.

Ο καταστροφικός σεισμός που έχει προκαλέσει το θάνατο χιλιάδων ανθρώπων στην Τουρκία και τη Συρία έχει οδηγήσει τη γη να μετακινηθεί κατά τρία μέτρα στο πέρασμά του, σύμφωνα με έναν εμπειρογνώμονα.

Ο σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ έπληξε μεγάλη περιοχή της νότιας Τουρκίας και μέρος της βόρειας Συρίας τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (06/02).

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι περισσότεροι από 4.300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις δύο χώρες, με τον τουρκικό Οργανισμό Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών και Καταστροφών (AFAD) να επιβεβαιώνει ότι υπήρξαν 2.291 νεκροί στην Τουρκία, μαζί με 15.834 ανθρώπους που τραυματίστηκαν από την καταστροφή.

Υπήρξαν επίσης εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια, κτίρια και δρόμους, ενώ ένας Ιταλός ειδικός σε θέματα σεισμολογίας δήλωσε ότι το ίδιο το έδαφος μετακινήθηκε σημαντικά μετά τον φονικό σεισμό.

Ο καθηγητής Carlo Doglioni, πρόεδρος του Ιταλικού Εθνικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας, δήλωσε στην ιταλική εφημερίδα Corriere Della Sera: «Αυτό που ονομάζουμε αραβική πλάκα μετακινήθηκε περίπου 3 μέτρα κατά τη βορειοανατολική-νοτιοδυτική κατεύθυνση σε σχέση με την πλάκα της Ανατολίας».

«Μιλάμε για μια δομή στη συνοριακή περιοχή μεταξύ αυτού του κόσμου, της Αραβικής πλάκας και της πλάκας της Ανατολίας». Η περιοχή βρίσκεται πάνω σε διάφορα ρήγματα, πράγμα που σημαίνει ότι πλήττεται συχνά από σεισμούς.

Σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ, ο σεισμός αυτής της εβδομάδας είχε επίκεντρο περίπου 33 χιλιόμετρα από την τουρκική πόλη Gaziantep, στην περιοχή της Ανατολίας.

