Μικρή αλλαγή στην κυκλοφορία του The Last of Us Part 1 στο PC

Έρχεται τελικά στις 28 Μαρτίου και για τους υπολογιστές.

Η Naughty Dog ανακοίνωσε μια μικρή αλλαγή σχεδίων για την κυκλοφορία του The Last of Us Part 1 στους υπολογιστές.

Συγκεκριμένα, η γνωστή ομάδα ανάπτυξης αποκάλυψε πως το πρόσφατο remake του θρυλικού game θα διατεθεί τελικά στις 28 Μαρτίου 2023, με τον έξτρα χρόνο που απαιτείται να αφιερώνεται στις βελτιώσεις τελευταίας στιγμής.

Ο τίτλος επιστρέφει μετά το 2013 με σημαντικές αλλαγές στα του gameplay, βελτιωμένο μηχανισμό ελέγχου και πολλές επιλογές προσβασιμότητας.

Διατέθηκε στο PS5 πριν από μερικούς μήνες και κατάφερε να ζωντανέψει και πάλι το ενδιαφέρον του κοινού για το franchise, προφανώς προετοιμάζοντας και το έδαφος για την τηλεοπτική σειρά που έχει ξεκινήσει από τα μέσα Ιανουαρίου μέσω του HBO.

Μπορείτε να διαβάσετε μια αναλυτική παρουσίαση της έκδοσης του PS5 που κυκλοφόρησε στις αρχές Σεπτεμβρίου 2022, εδώ.

The Last of Us Part I PC will now be released on March 28. An update from our team: pic.twitter.com/lvApDT71Xj