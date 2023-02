Κατέρριψαν στον ωκεανό το κινεζικό μπαλόνι: Επιχείρηση για τα συντρίμμια (vid)

Το κινεζικό μπαλόνι πετούσε περίπου στα 60.000 πόδια και εκτιμήθηκε ότι ήταν περίπου στο μέγεθος τριών σχολικών λεωφορείων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέρριψαν το Σάββατο (04/02), στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Καρολίνας, το κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι, το οποίο διέσχισε ευαίσθητες στρατιωτικές τοποθεσίες κατά μήκος της Βόρειας Αμερικής.

Οι Αμερικανοί οργάνωσαν επιχείρηση για την ανάκτηση των συντριμμιών από τη θάλασσα, ώστε να ελεγχθεί. Το κινεζικό μπαλόνι πετούσε περίπου στα 60.000 πόδια και εκτιμήθηκε ότι ήταν περίπου στο μέγεθος τριών σχολικών λεωφορείων.

⚠️ BREAKING: Moment US fighter jets shot down the #ChineseSpyBalloon. pic.twitter.com/hwUrUWqsna — Upward News (@UpwardNewsHQ) February 4, 2023

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε πει στους δημοσιογράφους νωρίτερα το Σάββατο (04/02) ότι «θα το φροντίσουμε», όταν ρωτήθηκε για το μπαλόνι. Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας και η Ακτοφυλακή εργάστηκαν για να καθαρίσουν τον εναέριο χώρο και το νερό κάτω από το μπαλόνι καθώς έφτασε στον ωκεανό.

New video of the Chinese spy balloon being shot down pic.twitter.com/XwRVA7s1Hu — BNO News Live (@BNODesk) February 4, 2023

Τα τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν μια μικρή έκρηξη, ακολουθούμενη από το μπαλόνι να κατεβαίνει προς το νερό. Αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη φάνηκαν να πετούν στην περιοχή και πλοία αναπτύχθηκαν στο νερό για να ξεκινήσουν την επιχείρηση ανάκτησης.

⚠️ BREAKING: Chinese spy balloon has been shot down by the U.S. military, falling towards the Atlantic. pic.twitter.com/YFxzj8XWPP — Upward News (@UpwardNewsHQ) February 4, 2023