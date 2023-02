Το θρυλικό Antonov έρχεται στο Flight Simulator

Η εταιρεία ανακοίνωσε πως το φέρνει στο δημοφιλές videogame της Microsoft.

Το Antonov AN-225 Mriya ήταν για πάνω από 30 χρόνια το μεγαλύτερο αεροσκάφος που πετούσε στον πλανήτη με μήκος 84 μέτρα και βάρος 190 τόνους.

Κατασκευάστηκε το 1988 για τη Σοβιετική Ένωση και μετά την πτώση της έμεινε για αρκετά χρόνια καθηλωμένο στο έδαφος.

Το 2002 επέστρεψε ανανεωμένο στους αιθέρες και χρησιμοποιήθηκε αρκετές φορές, κλέβοντας τις εντυπώσεις και τα βλέμματα.

Η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία έφερε και την καταστροφή του μετά από βομβαρδισμό της αεροπορικής βάσης Hostomel και μέχρι να αποφασιστεί αν θα κατασκευαστεί ξανά, έχει μείνει μόνο στις αναμνήσεις των φίλων της αεροπλοΐας.

Ωστόσο, φαίνεται πως σύντομα θα μπορούμε να το απολαύσουμε στο παιχνίδι εξομοίωσης Flight Simulator της Microsoft, αφού η μάδα σχεδιαστών IniBulds έχει αρχίσει να το κατασκευάζει ψηφιακά.

Exciting news! We are pleased to be working on the Antonov225 with Microsoft!



More information to follow soon! We hope you’re excited :) pic.twitter.com/vHzujRxmX6