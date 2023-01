Δάσκαλος στην Ινδία έδειρε μαθητή που δεν μπορούσε να λύσει εξισώσεις (vid)

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν οι εικόνες που δείχνει ένα δάσκαλο μαθηματικών στην Ινδία να δέρνει μαθητή που δεν μπορούσε να λύσει εξισώσεις.

Ο δημαγωγός από τα αρχαία χρόνια αποτελούσε μια σημαντική ιδιότητα. Ένας δάσκαλος μπορεί να αποτελέσει κομβικό παράγοντα στην διαμόρφωση της προσωπικότητας ενός παιδιού.

Ο ρόλος του δασκάλου, πέρα από την μετάδοση γνώσης και πληροφορίας, είναι να δημιουργήσει ουσιαστικές σχέσεις με τους μαθητές του. Βέβαια αυτό δεν είναι ισχύει για όλους. Οι τρόποι που θα αποφασίσει ο εκάστοτε καθηγητής να εκπαιδεύσει τους μαθητές του είναι υποκειμενικοί. Ο συγκεκριμένος καθηγητής μαθηματικών από την Ινδία χρησιμοποιεί ένα αρκετά παράδοξο τρόπο διδασκαλίας

Teacher beats up his own student because he couldn't solve formulas.... pic.twitter.com/zCHYzTGgT6