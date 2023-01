«Πράσινο φως» για τη δεύτερη σεζόν του The Last of Us στο HBO

Έγινε το αυτονόητο και οι fans του παιχνιδιού δηλώνουν ήδη ενθουσιασμένοι.

Το HBO επιβεβαίωσε πως η σειρά The Last of Us θα δώσει τηλεοπτικό ραντεβού με τους fans και για δεύτερη σεζόν, μετά την τεράστια επιτυχία που σημειώνει ήδη η παραγωγή.

The journey continues. #TheLastOfUs will return for another season on @HBOMax. pic.twitter.com/FQNG6vhk1d — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) January 27, 2023

Το The Last of Us έκανε το τηλεοπτικό του ντεμπούτο στις 15 Ιανουαρίου και ήδη έχει καταφέρει να πετύχει πολλά και ενδιαφέροντα ρεκόρ για το δίκτυο του HBO.

Ένα από αυτά είναι η μεγαλύτερη άνοδος θεαματικότητας από το πρώτο στο δεύτερο επεισόδιο, ενώ πριν από μερικές ώρες βγήκε στον αέρα και το τρίτο.

Ο δημιουργός της σειράς games (και παραγωγός της τηλεοπτικής), Neil Druckmann, ευχαρίστησε το HBO για τη συνεργασία, αλλά και τον σεναριογράφο Craig Mazin (Chernobyl) για το τελικό αποτέλεσμα.

Πάντως, ο Druckmann σημείωσε για τα επόμενα επεισόδια και τον δεύτερο κύκλο πως στόχος είναι να παραμείνουν πιστά στα γεγονότα των παιχνιδιών.