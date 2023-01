Αυτοκίνητο παραλίγο να πατήσει τον Πολ Μακάρτνεϊ στην προσπάθεια του να αναπαραστήσει την εμβληματική φωτογραφία στην Abbey Road (vid)

Ο διάσημος μουσικός ξαφνιάστηκε όταν ένα αυτοκίνητο παραλίγο να τον χτυπήσει στην Abbey Road.

Ο Sir Πολ Μακάρτνεϊ παραλίγο να χτυπηθεί από αυτοκίνητο ενώ περπατούσε στην εμβληματική διάβαση από το άλμπουμ Abbey Road των Beatles του 1969 στο Λονδίνο.

Το ειλικρινά εξωφρενικό αδίκημα αποκάλυψε η κόρη του τραγουδοποιού, που παραχώρησε συνέντευξη στην Mirror.

Είναι γνωστό πως θα κυκλοφορήσει ένα νέο ντοκιμαντέρ από το Disney Plus, με τίτλο «If These Walls Could Sing», που εξερευνά την ιστορία των παγκοσμίου φήμης Abbey Road Studios

Στο ντοκιμαντέρ προβάλλονται συνεντεύξεις με θρυλικούς καλλιτέχνες που έχουν ηχογραφήσει εκεί, όπως ο Sir Elton John, ο συνθέτης John Williams, ο Jimmy Page και οι αδελφοί Liam Gallagher και Noel Gallagher των Oasis.

H κόρη του αποκάλυψε ότι η αγαπημένη της στιγμή από την όλη εμπειρία. Πιο συγκεκριμένα ήταν το παραλίγο ατύχημα του πατέρα της στην εμβληματική διάβαση.

Η Mary τον είχε ενθαρρύνει να ποζάρει, όπως κάνουν αμέτρητοι τουρίστες κάθε μέρα έξω από τα στούντιο ηχογράφησης του Λονδίνου, για να αναπαραστήσει τη φωτογραφία του εξωφύλλου του άλμπουμ.

Ξαφνικά ένα αυτοκίνητο περνά με μεγάλη ταχύτητα, παρά το γεγονός ότι ένας πεζός βρίσκονταν στην διάβαση.

«Καθώς φεύγαμε (από το στούντιο) είπα, θα σε βιντεοσκοπήσω. Από το πουθενά άκουσα ένα αμάξι να έρχεται μεγάλη ταχύτητα. Ο οδηγός δεν σταμάτησε και παραλίγο να χτυπήσει τον πατέρα μου», πρόσθεσε.

Οι Beatles ηχογράφησαν σχεδόν το σύνολο της μουσικής τους στα Abbey Road Studios μεταξύ 1962 και 1970.