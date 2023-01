Βίντεο ντοκουμέντο με τον θανάσιμο ξυλοδαρμό Αφροαμερικανού από αστυνομικούς: Τα λεπτά της απόλυτης φρίκης

Στη δημοσιότητα δόθηκε το βίντεο από την βίαιη σύλληψη του Τάιρ Νίκολς, του Αφροαμερικανού που πέθανε τρεις ημέρες αργότερα.

Στους δρόμους έχουν βγει χιλιάδες Αμερικανοί μετά την δημοσιοποίηση του βίντεο από τον άγριο ξυλοδαρμό του 29χρονου Αφροαμερικανού Τάιρ Νίλολς από αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να καταλήξει λίγες μέρες αργότερα στο νοσοκομείο.

Περίπου πενήντα διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν χθες Παρασκευή (27/1) το βράδυ στο Μέμφις, στην πολιτεία Τενεσί για να απαιτήσουν δικαιοσύνη, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο.

«Τι θα κάνετε», φώναζε διαδηλώτρια με τηλεβόα στο «πάρκο των μαρτύρων», στο κέντρο του Μέμφις, απευθυνόμενη στην αρχηγό της αστυνομίας της πόλης.

Τα πλάνα από τη σύλληψη του Τάιρ Νίκολς, 29 ετών, δείχνουν τον βάρβαρο ξυλοδαρμό του για ώρα από πέντε αστυνομικούς, όλους μαύρους, έπειτα από έλεγχο, που θεωρητικά θα ήταν ρουτίνας, στη μεγαλούπολη του Τενεσί την 7η Ιανουαρίου.

Μετά τις 18:00 (τοπική ώρα, μετά τις 02:00 ώρα Ελλάδας), μερικές δεκάδες διαδηλωτές φώναζαν «χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχει ειρήνη». Έκλεισαν οδικό άξονα της πόλης, προκαλώντας μποτιλιάρισμα.

«Αποφασίσαμε να έρθουμε εδώ απόψε επειδή η οικογένεια (του Τάιρ Νίκολς) μας κάλεσε αν διαδηλώσουμε, να διαδηλώσουμε ειρηνικά», είπε ο Ελ Τζέι Έιμπραχαμ, ακτιβιστής.

Η πορεία συνεχίστηκε σε γέφυρα που ενώνει τις δυο όχθες του ποταμού Μισισιπή και έκλεισε την κυκλοφορία στις τέσσερις λωρίδες.

Για τον Ντέιβιντ Σταξ, κάτοικο του Μέμφις που πήγε να διαδηλώσει, ο θάνατος του Τάιρ Νίκολς «πρέπει να ενώσει τους πάντες, να ανοίξει τα μάτια» των Αφροαμερικανών.

Δεν ήταν όλοι οι διαδηλωτές από το Μέμφις, ορισμένοι πήγαν στην πόλη από κοντινές πολιτείες, ενόψει της δημοσιοποίησης του βίντεο. Για τη Μόνικα Τζόνσον, 24χρονη ακτιβίστρια που πήγε εκεί από την Ατλάντα, αυτό που είναι σημαντικό τώρα είναι η αστυνομία «να λογοδοτήσει» και να καταδικαστούν όλοι οι αστυνομικοί που ενεπλάκησαν.

«Απαιτούμε να διαλυθεί η μονάδα Scorpion», πρώην μέλη της οποίας ήταν η αστυνομικοί που ξυλοκόπησαν τον Τάιρ Νίκολς, πρόσθεσε.

Παρά το ότι οι αρχές φοβούνταν ταραχές μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, η κατάσταση στο κέντρο του Μέμφις παρέμενε ήρεμη το βράδυ και τα καταστήματα ήταν ανοικτά.

Officials have released video of Tyre Nichols' violent arrest by Memphis police. Nichols died three days after this encounter.



This video is a combination of clips from each of the four videos released today. Viewer discretion is advised. https://t.co/cYOH3V3Mo6 pic.twitter.com/oTLMAYovaF