Η πιο τρομακτική διαδρομή λεωφορείου βρίσκεται στην Ινδία: Περνάει μέσα από καταρράκτη (vid)

Οι εικόνες που έρχονται από την Ινδία σου κόβουν την ανάσα, καθώς το λεωφορείο περνάει μέσα από καταρράκτη.

Η αλήθεια είναι πως ένα ταξίδι με ένα λεωφορείο είναι αρκετά βαρετό και κουραστικό. Στην Ελλάδα, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των εορτών, χιλιάδες είναι αυτοί που ταλαιπωρούνται.

Αυτή όμως η διαδρομή στην Ινδία δεν μπορεί να συγκριθεί με καμία άλλη. Είναι μια χώρα με εντυπωσιακά τοπία για ταξίδια, με εκπληκτικές λίμνες και ατελείωτες πεδιάδες. Επίσης, φιλοξενεί άγρια φεστιβάλ, ρομαντικά μαυσωλεία και μερικές από τις πιο ταραχώδεις πόλεις του κόσμου.

The route from Chamba to Killar, one of the riskiest routes in India 😳 pic.twitter.com/M9fJuuI7eX