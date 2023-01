Λύθηκε το μυστήριο με την εμφάνιση μιας «δίνης φωτός» πάνω από τη Χαβάη (vid)

Το μυστηριώδες αστέρι προκάλεσε το ενδιαφέρον των ειδικών. Τελικά αποδείχθηκε πως πίσω από την δίνη φωτός κρύβονταν η SpaceX, του Ίλον Μάσκ.

Ένα μυστηριώδες σπιράλ φωτός καταγράφηκε στον νυχτερινό ουράνιο θόλο πάνω από τη Χαβάη από το τηλεσκόπιο Subaru.

Πίσω από το μυστήριο διαπιστώθηκε πως βρισκόταν για άλλη μια φορά η SpaceX που την Τετάρτη (25/01) εκτόξευσε τον διεθνή δορυφόρο εντοπισμού θέσης στο διάστημα για λογαριασμό της Διαστημικής Δύναμης των ΗΠΑ.

«Η φωτεινή αυτή σπείρα φαίνεται να σχετίζεται με την εκτόξευση ενός νέου δορυφόρου της SpaceX» ανέφεραν σε Tweet οι αξιωματούχοι του Εθνικού Αστεροσκοπείου Ιαπωνίας (National Astronomical Observatory of Japan)».

Ο Σκοτ Τίλεϊ, με εξειδίκευση στον εντοπισμό δορυφόρων, ανέφερε πως η θέση της φωτεινής αυτής δίνης ταίριαζε με το σημείο όπου αναμενόταν να βρεθεί ο πύραυλος Falcon 9 του δεύτερου σταδίου της SpaceX λίγα λεπτά μετά την εκτόξευση.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται στον ουρανό παρόμοια λάμψη, μετά από εκτόξευση της SpaceX.

On Jan 18, 2023 (HST), the Subaru-Asahi Star Camera captured a mysterious flying spiral over Maunakea, Hawai`i. The spiral seems to be related to the SpaceX company's launch of a new satellite.

Watch the video:https://t.co/851Gz7VojV#SubaruTelescope pic.twitter.com/Np58fxpX9e