Απίστευτος τύπος έπαιξε στοίχημα με 4€ και κέρδισε 70.000€ (vid)

Ένας οπαδός του NFL άρχισε να ουρλιάζει από χαρά, όταν αντιλήφθηκε πως κέρδισε το στοίχημα που θα του άλλαζε την ζωή.

Αν έχεις τύχη διάβαινε, λένε. Μάλλον ο συγκεκριμένος οπαδός του NFL είχε άπλετη τύχη, καθώς έπαιξε ένα στοίχημα, αξίας 4€ και κέρδισε το εξωπραγματικό ποσό των 70.000€.

Ήταν ένα καλό Σαββατοκύριακο για τους οπαδούς των Σινσινάτι Μπένγκαλς, οι οποίοι συνέτριψαν τους Μπάφαλο Μπιλς με 27-10 την Κυριακή (22/01) και έφτασαν στο μεγάλο τελικό του AFC.

Ο Κάμερον Κρεγκ ήταν ανάμεσα στους οπαδούς των Μπένγκαλς που πανηγύρισαν τη νίκη, αλλά στην πραγματικότητα ήταν άλλο ένα παιχνίδι του NFL που του προσέφερε μεγάλη χαρά.

Life changing money!! Can’t believe that just happened!! Here’s my reaction live. pic.twitter.com/DGS9hNhonx