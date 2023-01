Αυτές είναι οι 10 πιο προβεβλημένες ταινίες στην ιστορία του Netflix: Αποκλείεται να τις έχεις δει όλες

Με ξεκάθαρα φαβορί, αλλά και κάποιες εκπλήξεις η λίστα.

Από την πρώτη στιγμή που εισέβαλε στις ζωές μας το Netflix με το original περιεχόμενό του μέχρι και σήμερα, έχει καταφέρει να εδραιωθεί ως η νούμερο ένα streaming πλατφόρμα παγκοσμίως. Ειδικά μέσα στην καραντίνα του κορονοϊού, οι συνδρομές εκτοξεύτηκαν, με εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο να απολαμβάνουν για ώρες τις σειρές και τις ταινίες που διέθετε η βιβλιοθήκη της πλατφόρμας.

Η τελευταία επιτυχία του Netflix ακούει στο όνομα «Wednesday». Η σειρά με σκηνοθέτη τον Τιμ Μπάρτον έχει εκτοξευτεί το τελευταίο διάστημα, έχοντας συγκεντρώσει περισσότερες από 1.5 δισεκατομμύριο ώρες προβολής από τις 23 Νοεμβρίου που έκανε πρεμιέρα. Η σειρά είναι δεύτερη στη λίστα με τις πιο προβεβλημένες, ενώ μπροστά της βρίσκεται μόνο το φαινόμενο «Squid Game».

Τι γίνεται όμως με τις ταινίες; Απ’ ότι φαίνεται το Netflix στο κομμάτι των original ταινιών επενδύει περισσότερο στην εμπορικότητα παρά στην ποιότητα. Γι’ αυτό και στην κορυφή της λίστας με τις πιο προβεβλημένες ταινίες όλων των εποχών βρίσκουμε το Red Notice, με πρωταγωνιστές τους Gal Gadot, Dwayne Johnson και Ryan Reynolds. Μπορεί ως ταινία να ήταν μέγα φιάσκο, ωστόσο φαίνεται ότι σχεδόν όλοι δοκιμάσαμε να τη δούμε, συγκεντρώνοντας συνολικά περισσότερες από 364 ώρες θέασης.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Don’t Look Up με την Jennifer Lawrence και τον Leonardo DiCaprio, ενώ την κορυφαία τριάδα κλείνει το Bird Box με πρωταγωνίστρια τη Sandra Bullock. Όπως βλέπουμε σε όλες τις ταινίες που προτίμησαν μέχρι τώρα οι χρήστες της πλατφόρμας συμμετέχουν αρκετά γνωστοί ηθοποιοί, κάτι που έδωσε μια έξτρα ώθηση στις συγκεκριμένες παραγωγές.

Αρκετά ψηλά, στην τέταρτη θέση βρίσκεται το «φρέσκο» Glass Onion: A Knives Out Mystery με τον Daniel Craig στον ρόλο του ντετέκτιβ Benoit Blanc, με το The Gray Man του Ryan Gosling να είναι πέμπτο. Έκτο βρίσκεται το The Adam Project, έβδομο το Extraction, όγδοο το Purple Hearts, το οποίο αποτελεί και τη μεγαλύτερη έκπληξη καθώς δεν παίζει κάποιος πολύ γνωστός ηθοποιός, ένατο το The Unforgivable και δέκατο το The Irishman.