Ατρόμητος τύπος πλακώνεται με 8 άτομα και κανείς δεν μπορεί να τον κάνει... καλά (vid)

Ούτε με έναν, ούτε με δύο αλλά με οκτώ άτομα τα έβαλε ένας άντρας.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο με έναν άντρα να τα βάζει στον δρόμο όχι με έναν και δύο αλλά με οκτώ άτομα. Μάλιστα, στη λεζάντα του βίντεο παρομοιάζεται με τον μύθο του WWE, «Τhe Undertaker».

Αρχικά τα 8 άτομα επιτίθενται εναλλάξ στον μεγαλόσωμο άντρα που φοράει μια φανέλα των Hawks, αλλά κανένας τους δεν μπορεί να τον κάνει καλά, καθώς χάρη στο ύψος και τη δύναμή του, αντιστέκεται.

Παράλληλα, ανταποδίδει με δυνατά χτυπήματα κρατώντας σε απόσταση τους αντιπάλους του. Ωστόσο, σε κάποια στιγμή του κάνουν όλοι μαζί μαρς. Παρόλα αυτά δεν μπορούν να τον ρίξουν κάτω και εκείνος αρπάζει ένα πλαστικό καπάκι από κάδο σκουπιδιών και τους χτυπάει.

Περισσότερα στοιχεία για το που έγινε το περιστατικό και τι ακολούθησε στη συνέχεια, όμως το βίντεο έχει γίνει viral με εκατομμύρια προβολές.

The real life 'Undertaker' gets jumped by 8 people and wins... pic.twitter.com/e67MFzG37y