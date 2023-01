Δράση και συγκινήσεις θα προσφέρουν τα δωρεάν παιχνίδια του PS Plus στις κατηγορίες Catalog και Classics

Η Sony συνεχίζει να προσθέτει πολλές και σημαντικές κυκλοφορίες στις λίστες της.

Το PlayStation και η Sony συνεχίζουν να ενισχύουν τον κατάλογο του PS Plus και αυτή τη φορά έγινε γνωστό το τι έρχεται στις κατηγορίες Catalog και Classics που είναι διαθέσιμες στη μεσαία και υψηλή κατηγορία συνδρομής, δηλαδή στα πακέτα Extra και Premium.

Μέσα στη λίστα βρίσκονται τα Back 4 Blood, Devil May Cry 5: Special Edition, Life is Strange, Dragon Ball FighterZ, Sayonara Wild Hearts, Jett: The Far Shore και Just Cause 4 Reloaded.

Για τα μέλη του PS Plus Premium υπάρχει ακόμη μια λίστα τίτλων για PS1, PS2 και PSP, αλλά και κάποιων τίτλων για PS3 που προσφέρονται μέσω streaming. Αναλυτικά, από τις 17 Ιανουαρίου θα προστεθούν τα παρακάτω games στις λίστες της υπηρεσίας.

PlayStation Plus Extra and Premium | Game Catalog

Back 4 Blood | PS4, PS5

Dragon Ball FighterZ | PS4

Devil May Cry 5: Special Edition | PS5

Life is Strange: Before the Storm | PS4

Life is Strange | PS4

Sayonara Wild Hearts | PS4

Jett: The Far Shore | PS4, PS5

Just Cause 4: Reloaded | PS4, PS5

Omno | PS4

Erica | PS4