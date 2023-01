Το Twitter αμφισβητεί πως φταίει για τη διαρροή δεδομένων 200 εκατ. λογαριασμών του

Λέει πως δεν προέρχονται από κενό ασφαλείας στα συστήματά του.

Μία βάση με τα στοιχεία 200 εκατομμυρίων λογαριασμών του Twitter έχει ανέβει στο διαδίκτυο από hackers και οι hackers σημειώνουν πως κατάφεραν να τα αποσπάσουν από ένα κενό ασφαλείας της πλατφόρμας. Με αρκετές μέρες καθυστέρηση, το Twitter πήρε θέση για το ζήτημα και σημείωσε ωστόσο πως δεν οφείλεται σε κάποια δυσλειτουργία ή «τρύπα» στα συστήματά του.

We were recently made aware of reports that Twitter user data was being sold online. After a comprehensive investigation, we found no evidence that this data originated from the exploitation of our systems. Read more here: https://t.co/4LnVG6gzae