Επιστρέφουν οι πολιτικές διαφημίσεις στο Twitter

Η πλατφόρμα θα υποδεχτεί και πάλι τις καμπάνιες των υποψηφίων.

Έχουν περάσει σχεδόν 4 χρόνια από τη στιγμή που δέχτηκε πολύ ισχυρή κριτική για το πως διαχειριζόταν την παραπληροφόρηση και τις πολιτικές διαφημίσεις και έτσι, ειδικά στο δεύτερο θέμα, πήρε πολύ αυστηρές αποφάσεις.

Από το 2019, το Twitter απαγόρευσε την προώθηση μηνυμάτων πολιτικών προς τους χρήστες με ελάχιστες εξαιρέσεις, σε περιπτώσεις ειδικού σκοπού.

Η πλατφόρμα φαίνεται πως αλλάζει πλέον στρατηγική και εναρμονίζεται με τις πολιτικές άλλων μέσων, όπως η τηλεόραση.

Στόχος της κίνησης αυτής είναι σαφώς η αύξηση των εσόδων, που σίγουρα θα έρθει από τα μεγάλα μπάτζετ που διατίθενται για αυτούς τους σκοπούς από όλους τους υποψήφιους τα τελευταία χρόνια.

Σε πρώτη φράση θα επιτραπεί εμφάνιση πολιτικών μηνυμάτων από εκλεγμένους αξιωματούχους, ενώ σε δεύτερη φάση θα επεκταθεί η λίστα.

Moving forward, we will align our advertising policy with that of TV and other media outlets. As with all policy changes, we will first ensure that our approach to reviewing and approving content protects people on Twitter. We'll share more details as this work progresses.