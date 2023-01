Ηθοποιοί πίσω από τους «ήρωες του πολέμου» της Ρωσίας: «Fake» στρατιώτες στο μήνυμά του Πούτιν (vid)

Μια ξανθιά γυναίκα στρατιωτικός που εμφανίστηκε στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Βλαντιμίρ Πούτιν είχε εμφανιστεί μαζί του στο παρελθόν ως μέλος πληρώματος.

Το μήνυμα του Βλαντιμιρ Πουτιν για την έλευση του νέου έτους, σε ρωσικό τηλεοπτικό μέσο, κίνησε το ενδιαφέρον των χρηστών του διαδικτύου.

Όπως αναφέρει το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο «BFMTV», ορισμένα ξένα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι, στην πρωτοχρονιάτικη ομιλία του το Σάββατο από το αρχηγείο της στρατιωτικής περιοχής στο Ροστόφ-ον-Ντον, στη δυτική Ρωσία, ο Πούτιν ήταν πλαισιωμένος από «fake» στρατιώτες που δεν ήταν τίποτε άλλο από ηθοποιούς, συγγενικά του πρόσωπα και ένθερμους υποστηρικτές του .

Κατά τη διάρκεια της εννιάλεπτης πρωτοχρονιάτικης ομιλίας του, η οποία επικεντρώθηκε κυρίως στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Πούτιν εμφανίστηκε να στέκεται στη μέση μιας ομάδας στρατιωτών. Σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, βράβευσε στρατιωτικούς για τις υπηρεσίες τους. Βέβαια η εμφάνιση μιας γυναίκας στο προσκήνιο παραξένευσε την κοινή γνώμη.

Ο Ρώσος πρόεδρος κατηγορήθηκε πως οι στρατιωτικοί που τον πλαισίωναν ήταν ηθοποιοί. Εικόνες και βίντεο που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, εμφανίζουν μια από τις γυναίκες που βρίσκονται στο προσκήνιο, να έχει εμφανιστεί σε προηγούμενες εμφανίσεις του προέδρου και με άλλες ιδιότητες.

