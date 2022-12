Τρομακτικό βίντεο τη στιγμή που η χιονοστιβάδα στην Αυστρία καταπλακώνει ερασιτέχνες σκιέρ

Σώοι βρέθηκαν οι δέκα σκιέρ που καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα στο Λεχ Τσιρς της Αυστρίας.

Ένα σοκαριστικό βίντεο έχει καταγράψει τη στιγμή που η χιονοστιβάδα στην Αυστρία «κατάπιε» τους δέκα ερασιτέχνες σκιέρ στην περιοχή Λεχ Τσιρς.

Οι τελευταίοι σκιέρ που αγνοούνταν είναι όλοι καλά στην υγεία τους, με αποτέλεσμα η επιχείρηση ερευνών από τους διασώστες να ανασταλεί.

Η χιονοστιβάδα έπληξε την περιοχή νωρίς το απόγευμα της Κυριακής. Ένα τρομακτικό βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Twitter δείχνει καρέ-καρέ την στιγμή που η χιονοστιβάδα «καταπίνει» τους σκιέρ.





TRITTKOPF MOUNTAIN BETWEEN ZUERS & LECH AM ARLBERG



on Christmas day.

10 missing skiers found alive, four of them injured.