Άνδρας αντιλήφθηκε ληστές ενώ κοιμόταν: Τους πήρε στο κυνήγι και πάλεψε μαζί τους... ημίγυμνος(vid)

Πήγαν να τον πιάσουν στον ύπνο, αλλά δεν υπολόγισαν τα αντανακλαστικά του.

Ο γενναίος Steve Middleton, από την Αυστραλία, κοιμόταν γυμνός, όταν στις 04:30 τα ξημερώματα συνειδητοποίησε πως κλέφτες είχαν μπει στο σπίτι του. Η πρώτη του σκέψη ήταν βρει οτιδήποτε για να φορέσει, ώστε να τους κυνηγήσει.

Ο οικοδόμος στο επάγγελμα Steve ήρθε αντιμέτωπος με μια ομάδα ένοπλων ληστών. Μόλις κατέβηκε και είδε έναν άγνωστο στο γκαράζ του άρχισε να τον κυνηγάει.

Η συμμορία είχε φτάσει στο αμάξι που τους περίμενε αλλά γρήγορα κατάλαβαν πως ένας είχε μείνει πίσω. Μόλις γύρισαν το κεφάλι τους αντίκρισαν τον συνεργάτη τους να προσπαθεί να ξεφύγει από τον λυσσασμένο άντρα.

A Mermaid Waters father has launched into a daring clash with armed thieves, wearing only his undies. Steve Middleton ran nearly naked after the young thugs, who fought back with knives and a baseball bat. https://t.co/tIEQ9JNRCU @georgiacosti #7NEWS pic.twitter.com/IWoEmBIISN