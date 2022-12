Μεθυσμένοι «Άγιοι Βασίληδες» οδήγησαν τανκ σε χωριό προκαλώντας χάος (vid)

Το άρμα κόλλησε στο χωριό Angarrack της Κορνουάλης προκαλώντας πολλές αντιδράσεις.

Μια ομάδα μεθυσμένων «Άγιων Βασίληδων» προκάλεσαν κυκλοφοριακά ζητήματα όταν προσπάθησαν να οδηγήσουν ένα τανκ μέσα από ένα μικρό χωριό στην Βρετανία.

Οι κάτοικοι εξοργίστηκαν όταν το τεράστιο όχημα κόλλησε και απέκλεισε την πρόσβαση στους στολισμένους δρόμους τους σε ένα γραφικό χωριό της Κορνουάλης, αναφέρει η Mirror.

Το τεθωρακισμένο όχημα, στο οποίο επέβαιναν μεθυσμένοι οδηγοί, προκάλεσε κωμικές σκηνές με τους ίδιους να παλεύουν να μετακινήσουν το στρατιωτικό τους όχημα και τους κατοίκους του χωριού να τους επιπλήττουν επειδή μπλόκαραν την διέλευση τους στενούς δρόμους. Μερικοί ακούγονται να μιλούν ακατάληπτα και να χειρονομούν νευρικά όταν το άρμα κόλλησε στο χωριό Angarrack.

