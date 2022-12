Γυναίκα διανομέας δάγκωσε και έκοψε το δάχτυλο πελάτη για μια παρεξήγηση στην παράδοση πίτσας

Μια παρεξήγηση στην Αγγλία ανάμεσα σε μια διανομέα πιτσαρίας και έναν πελάτη κατέληξε σε ένα απίστευτο περιστατικό.

Ένα αδιανόητο περιστατικό συνέβη στην Αγγλία, όταν ένας άντρας... έχασε μέρος του αντίχειρά του έπειτα από μια παρεξήγηση με μια διανομέα του Deliveroo. Ο πελάτης, ο οποίος είναι υδραυλικός στο επάγγελμα, λέει ότι η ζωή του έχει καταστραφεί, καθώς θα χρειαστεί να του κόψουν μέρος από το πόδι και να το ράψουν στο κομμένο το δάχτυλο.

Ο άντρας παρήγγειλε μια πίτσα για την οικογένειά του, αλλά τα προβλήματα εμφανίστηκαν όταν η διανομέας δυσκολευόταν να βρει την τοποθεσία του σπιτιού του. Όταν τελικά η διανομέας κατάφερε να βρεθεί με τον 34χρονο ξεκίνησε ένας μεγάλος καυγάς. Η γυναίκα του επιτέθηκε και εκείνος την έσπρωξε για να τον αφήσει. Τότε η διανομέας του δάγκωσε δυνατά τον αντίχειρα με τα δόντια της και του έκοψε μαζί με ένα κομμάτι και μια αρτηρία.

