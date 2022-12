Τρελό κράξιμο στο Salt Bae για τις φωτογραφίες με την κούπα: «Γιατί την αγγίζεις; Είναι για τους παίκτες, όχι για celebrities» 

Όλοι αναρωτιούνται τον λόγο ύπαρξης του εκκεντρικού σεφ, κατά την διάρκεια των πανηγυρισμών των παικτών της Αργεντινής.

Στον αγώνα του αιώνα, η Αργεντινή νίκησε 4-2 στα πέναλτι την δύο φορές πρωταθλήτρια Γαλλία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022 την Κυριακή (18/12). Ο αρχηγός της ομάδας Λιονέλ Μέσι έγινε ο πρώτος παίκτης της ομάδας που έπιασε στα χέρια του το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου και το σήκωσε στον ουρανό. Ωστόσο, υπήρχαν και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι θέλησαν να αγγίξουν το τρόπαιο και να γίνουν μέρος της ιστορικής στιγμής.

Ένας από αυτούς ήταν ο Τούρκος σεφ Nusret Gokce, ευρύτερα γνωστός ως «Salt Bae», ο οποίος εξόργισε τους οπαδούς του ποδοσφαίρου, αφού παραβίασε τους εορτασμούς της Αργεντινής για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο στάδιο Lusail.

Ο διάσημος σεφ δημοσίευσε επίσης φωτογραφίες από τον εορτασμό στον λογαριασμό του στο Instagram, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω δυσαρέσκεια τους οπαδούς. Στις φωτογραφίες, φαίνεται να κρατάει το τρόπαιο ολομόναχος, να ποζάρει με τους παίκτες της Αργεντινής και να δαγκώνει κάποια από τα μετάλλια των πρωταθλητών. Τον βλέπουμε μάλιστα να ενοχλεί τον Λιονέλ Μέσι για μια φωτογραφία, ωστόσο, ο παίκτης τον αγνόησε και συνέχισε να αγκαλιάζει τους συμπαίκτες του αντ' αυτού.

Fcking absurd. Who let Saltbae out on the pitch? Saw a bunch of photos of him HOLDING the World Cup trophy, and even a picture of him biting on a medal. Atleast Messi knew not to give that guy trying to make THEIR moment about HIM any attention. Desperately grabbing Messi https://t.co/CJzyHZXFes pic.twitter.com/25K4i1k0Ge