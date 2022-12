Οι τρελοί πανηγυρισμοί του Μακρόν στα γκολ του Εμπαπέ (vid)

Ο τηλεοπτικός φακός απαθανάτισε το Γάλλο Πρόεδρο να πανηγυρίζει σα τρελός τα γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ.

Οι τηλεοπτικές κάμερες που μεταδίδουν τον τελικό του «Μουντιαλ 2002» απαθανάτισαν τον Μακρόν μαζί με τη σύζυγό του, Μπριζίτ Μακρόν να πανηγυρίζουν έξαλα τα γκολ της Γαλλίας που έβαλε ο Κιλιάν Εμπαπέ.

Πριν την έναρξη του μεγάλου αγώνα, ο Μακρόν είχε την ευκαιρία να χαιρετηθεί και να μιλήσει με τον διεθνή Γάλλο Πολ Πογκμπά, ο οποίος έχασε το Μουντιάλ λόγω τραυματισμού, ενώ τα είπε και με τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, γνώστη του γαλλικού ποδοσφαίρου, καθώς πέρασε από την Παρί Σεν Ζερμέν.

📸 | Ibrahimovic along with France president Emmanuel Macron and Emir of Qatar Tamim Al Thani pic.twitter.com/mtdib6pukx