Πλάνα που κόβουν την ανάσα: Ferrari στην Καλιφόρνια κόπηκε στην μέση, νεκρός ο οδηγός (vid)

Ένα ακόμη τρομακτικό τροχαίο έλαβε μέρος σε αυτοκινητόδρομο στην Αμερική, με τον οδηγό να εκτινάσσεται από το κάθισμα του αυτοκινήτου.

Ένα σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (16/12), στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Όπως φαίνεται και στα εναέρια πλάνα του Fox 11 ,το αμάξι έχει κοπεί στην μέση. Από την σφοδρότητα της σύγκρουσης ο οδηγός του πολυτελούς αυτοκινήτου εκτινάχθηκε από το κάθισμα του και βρήκε τραγικό θάνατο.

Οι οδηγοί των άλλων δύο αυτοκινήτων που ενεπλάκησαν στο ατύχημα βρίσκονται ελαφρά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο.

Το Fox 11 σημείωσε ότι οι ερευνητές που έχουν αναλάβει την υπόθεση δήλωσαν ότι η ταχύτητα φαίνεται να ήταν παράγοντας του ατυχήματος, το οποίο συνέβη στην περιοχή Silverado.

A horrific 3-car wreck leaves one person dead and a Ferrari split in half. https://t.co/1GLB9bJEPo