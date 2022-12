Ο πάπας Φραγκίσκος γιόρτασε τα 86α γενέθλιά του και βράβευσε τρεις ανθρώπους για φιλανθρωπικό έργο

Το βραβείο «Μητέρα Τερέζα» απονεμήθηκε σε τρεις ανθρώπους για τον φιλανθρωπικό τους χαρακτήρα

Ο πάπας Φραγκίσκος γιόρτασε σήμερα τα 86α γενέθλιά του ανταμείβοντας τρεις ανθρώπους για το φιλανθρωπικό τους έργο, μεταξύ των οποίων και ένας άστεγος, ο οποίος χαρίζει σε άλλους αστέγους τμήμα της ελεημοσύνης που λαμβάνει.

Ο πάπας τίμησε με το «Βραβείο Μητέρα Τερέζα» τους τρεις αυτούς πολίτες ως αναγνώριση των διαφορετικών μορφών φιλανθρωπίας τους.

Η Μητέρα Τερέζα, αυτή η Ινδοαλβανή καθολική μοναχή και ιδρύτρια του τάγματος «Ιεραπόστολοι της Φιλανθρωπίας», που ανέπτυξε πολυετή ανθρωπιστική δράση και ιεραποστολικό έργο, ειδικότερα στην Ινδία, πέθανε το 1997.

Ο άστεγος που βραβεύτηκε κατονομάστηκε από το Βατικανό μόνο με το μικρό του όνομα Τζανπιέρο και με το παρατσούκλι με το οποίο είναι γνωστός μεταξύ των αστέγων, Γουέ.

WATCH: #BNNVaticanCity Reports.



Pope Francis marked his 86th birthday on Saturday by rewarding three people involved in charity work, including a homeless man who gives other street dwellers part of the alms he receives. #PopeFrancis #VaticanCity #social pic.twitter.com/tQ6lSam86j