Οι νύχτες της Fabrika επιστρέφουν στο Fuzz

Το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου οι Lebanon Hanover και οι Selofan συναντούν τους The Glass Beads στο Fuzz Club στην απόλυτη dark wave βραδιά της Fabrika.

Έπειτα από τρία χρόνια αναγκαστικής προσγείωσης, οι Νύχτες Fabrika επιστρέφουν με ένα ονειρικό lineup. Οι Lebanon Hanover μαζί με τους Selofan και τους The Glass Beads θα βγουν το Σάββατο (17/12) στη σκηνή του Fuzz για μοναδική dark wave βραδιά.

Για πρώτη φορά στην Αθήνα οι The Glass Beads απο την Ουκρανία. Ενα σχετικά νέο ντουέτο που με δυο άλμπουμ στο ενεργητικό του, έχει καταφέρει να δημιουργήσει τον εντελώς προσωπικό του ήχο, ένα μελαγχολικό ηχητικό τοπίο νεοκλασσικού cold wave, κατασκευασμένο με φυσικά όργανα και συνοδεία μιας απο τις πιο βαθιές γυναικείες φωνές της εποχής μας αυτής της Marina.

Φαίνεται πως αυτό το φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στα ντουέτα και στις βαρύτονες ερμηνεύτριες μιας και στην συνέχεια έχουμε την μια και μοναδική εμφάνιση της χρονιάς των «δικών μας» Selofan. Μια μπάντα που επί δέκα χρόνια παραμένει πιστή στο όραμα της χαρίζοντας μας βιωματικές εμφανίσεις, δεν πας δηλαδή μόνο για να ακούσεις την μουσική τους αλλά και για να γίνεις μέρος της, είτε το θελήσεις είτε όχι οι Selofan θα σε πάρουν μαζί τους στον κόσμο τους, θα σε παρασύρουν σ΄έναν συναισθηματικό καταιγισμό, ίσως να θελήσεις να κλάψεις και να χορέψεις ταυτόχρονα, ότι και να συμβεί όλα θα μοιάζουν στο σκοτάδι λίγο πιο ρομαντικά, ειδικά όταν αυτό το σκοτάδι δεν είναι μόνο δικό σου αλλά το μοιράζεσαι, το νιώθεις, το ακούς και το χορεύεις.

Η βραδιά θα κλείσει με τους Lebanon Hanover. Συγκαταλέγονται στις κλασσικές πλέον μπάντες της παγκόσμιας dark wave κοινότητας, όλοι μας έχουμε χορέψει στους ήχους κομματίων σαν το Gallowdance ή το Totally tot. Ενα ντουέτο με ιδιαίτερη αγάπη για την χώρα μας, η οποία είναι αμοιβαία και απο τις δυο πλευρές. Δυο μοντέρνοι σκοτεινοί ήρωες των καιρών μας, θα μας παρουσιάσουν το έργο τους εφ’ όλης της ύλης με πλούσιο υλικό και απο τα έξι άλμπουμ τους. Οτι και να πούμε για τους Lebanon Hanover θα είναι λίγο, ο ήχος τους είναι εθιστικός και ο στίχος τους σου τρυπάει την καρδιά.

Ο William και η Larissa ξεκίνησαν πριν απο δέκα χρόνια στο Sunderland της Αγγλίας και κατέκτησαν τον κόσμο, έχοντας πιστό fan club σε όλες τις γωνιές του πλανήτη, ενα φανατικό κοινό που θέλει να χορέψει εδώ και τώρα καθώς έχει συνειδητοποιήσει το πρόσκαιρο της ύπαρξης. Dance with me the Gallowdance, we both know the string is always ready μας λένε οι αγαπημένοι Lebanon Hanover και αυτό ακριβώς θα κάνουμε την νύχτα της 17ης Δεκεμβρίου.