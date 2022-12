Ρεπορτάζ αναφέρει πως η Apple θα επιστρέψει με το iOS 17 τη λειτουργία τρίτων app stores σε iPhone και iPad!

Απαντώντας στις αναφορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα ανταγωνισμού.

Φαίνεται πως η Apple θα προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης τρίτων app stores στα iPhone εντός Ευρώπης με την κυκλοφορία του iOS 17.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mark Gurman στο Bloomberg, η αμερικανική εταιρεία θα απελευθερώσει τις φορητές συσκευές της από τα δεσμά των iOS και iPadOS ειδικά για την περιοχή της Ευρώπης, μετά και από σχετικές πιέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα ανταγωνισμού και τα όρια που έχουν τεθεί από τις αρμόδιες Αρχές.

Ο σχετικός νόμος ορίζει πως οι κατασκευαστές θα πρέπει να υποστηρίζουν τόσο τα τρίτα app stores, όσο και το sideloading, δηλαδή την δυνατότητα άμεσης εγκατάστασης μιας εφαρμογής που θα βρει ο χρήστης στο διαδίκτυο.

Αν και τόσα χρόνια η Apple ήταν κάθετα αντίθετη σε αυτό, θα πρέπει να εναρμονιστεί με τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ έως και τις 6 Μαρτίου του 2024.

Η Apple φαίνεται πως σκέφτεται να ελέγχει διεξοδικά κάθε app store που θα θελήσει να μπει στο οικοσύστημά της, καθώς και το ενδεχόμενο έξτρα χρεώσεων.

Οι σχετικές αλλαγές θα έρθουν, πάντως, μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθώντας και την υποχρέωση της εταιρείας να χρησιμοποιήσει θύρα USB-C στα iPhone της από τα τέλη του 2024 κι έπειτα.

If similar laws are passed in additional countries, Apple’s project could lay the groundwork for other regions. But the company’s changes are designed initially to just go into effect in Europe.