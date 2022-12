Υποχρεωτικό από τις 28/12/24 το USB-C για τις ηλεκτρονικές συσκευές που πωλούνται στην ΕΕ

Επίσημη ημερομηνία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Apple τρέχει να προλάβει.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε επίσημα την ημερομηνία, από την οποία κι έπειτα οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές που θα πωλούνται στα κράτη μέλη της θα πρέπει να φέρουν θύρα φόρτισης USB-C.

Συγκεκριμένα, τα κινητά, τα tablets, τα φορητά ηχεία, τα ακουστικά και αρκετές ακόμη κατηγορίες συσκευών θα πρέπει να έχουν υιοθετήσει αυτόν τον τύπο υποδοχής έως και τις 28 Δεκεμβρίου 2024.

Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να δημοσιεύσουν τους σχετικούς κανόνες έως και έναν χρόνο νωρίτερα.

Περισσότερο χρόνο θα έχουν να συμμορφωθούν οι κατασκευαστές υπολογιστών, αφού για αυτήν την κατηγορία, η καταληκτική ημερομηνία είναι κάπου στον Απρίλιο του 2026.

Σημαντικό επίσης είναι πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει οδηγία πως οι συσκευές με υποστήριξη γρήγορης φόρτισης θα πρέπει να έχουν την ίδια ταχύτητα, έτσι ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να την απολαύσουν με τον ίδιο τρόπο, ασχέτως φορτιστή που έχουν στην κατοχή τους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα από τις εταιρείες έχει η Apple, η οποία πρέπει να περάσει αυτήν την αλλαγή στο iPhone.

Το τηλέφωνο της αμερικανικής εταιρείας είναι μία από τις πιο εμπορικές συσκευές εντός ΕΕ που έχουν αυτό το πρόβλημα και μένει να δούμε αν η αμερικανική εταιρεία θα προχωρήσει στην αλλαγή από το iPhone 15 ή θα το αναβάλλει για το iPhone 16, που θα κυκλοφορήσει και λίγο πριν το deadline.

