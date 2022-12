Οι άνθρωποι σοκαρίστηκαν όταν ανακάλυψαν τι είναι στην πραγματικότητα οι καρυοθραύστες

Η εικόνα που έχετε για τους καρυοθραύστες πρόκειται να αλλάξει μετά από την αποκάλυψη που ήρθε στο φως από χρήστη του διαδικτύου.

Οι καρυοθραύστες έχουν γίνει βασικό μέρος της χριστουγεννιάτικης διακόσμησης, αλλά ο πραγματικός τους σκοπός έχει σοκάρει ορισμένους, έπειτα από βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok.

Στο βίντεο, λοιπόν, αποδεικνύεται ότι η πραγματική λειτουργία του καρυοθραύστη βρίσκεται στο όνομά τους.

Μάλιστα, αφού ανακάλυψαν ότι οι καρυοθραύστες χρησιμοποιούνται στην πραγματικότητα για να σπάνε «καρύδια», εξέφρασαν την έκπληξή τους στα social media.

Μπορεί να φαίνεται προφανές δεδομένης της ονομασίας, αλλά όπως αποδείχτηκε αρκετοί δεν είχαν ασχοληθεί πολύ με αυτό. Με την δημοσίευση, όμως, του βίντεο πλήθος κόσμου έσπευσαν να σχολιάσουν.

Τα πιο επίμαχα σχόλια επισημαίνονται παρακάτω:

NUTCRACKERS ACTUALLY CRACK NUTS?! WTF SINCE WHEN

“You’re telling me that nutcrackers can actually crack nuts?”

-Me, Thanksgiving 2022