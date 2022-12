Τα καλλιστεία καμήλας στο Κατάρ «επισκιάζουν» το Παγκόσμιο Κύπελλο (vid)

Καμήλες από τα κράτη του Κόλπου λαμβάνουν μέρος σε αυτό που έχει ονομαστεί «Παγκόσμιο Κύπελλο ομορφιάς καμήλας»

Ενώ το Παγκόσμιο Κύπελλο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στο Κατάρ, καμήλες από διάφορες χώρες του Κόλπου συμμετέχουν στο δικό τους τουρνουά, στα καλλιστεία του Qatar Camel Mzayen Club.

Με το κεφάλι ψηλά και συνεχές μάσημα, οι συμμετέχουσες καμήλες παρέλασαν μπροστά στο κοινό που απολάμβανε καφέ και γλυκά, ενώ βαθμολογούσε τα όμορφα ζώα.

Ο πρόεδρος του Mzayen Club Hamad Jaber al-Athba δήλωσε στο Reuters: «Η ιδέα είναι παρόμοια με το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, κάναμε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο ομορφιάς καμήλας».

